1 çocuk annesi Hüsniye, 4 gündür kayıp

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, 4 gün önce alışveriş için evinden çıkan Hüsniye Peçen'den (23), haber alınamıyor.
Lüleburgaz'da evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu annesi Hüsniye Peçen, 4 gün önce evinden alışveriş yapmak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, genç kadının gidebileceği her yeri aradı ancak sonuç alamayınca, emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Peçen'in kuzeni Afet Sucu, "Hüsniye 4 gün önce Lüleburgaz'da çarşıya alışveriş yapmaya gitti ve bir daha geri dönmedi. Her yerde kendisini aradık ama bulamadık, emniyete ve ilgili kurumlara başvuruda bulunduk. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Ailesi olarak perişan olduk. Kuzenimi görenlerin emniyete bildirmesini istiyoruz" dedi.
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