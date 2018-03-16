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1 haftadır aranan çocuk Ürgüp’te bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir hafta önce evden ayrılarak kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki kız çocuğu Ürgüp’te bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ürgüplü bir vatandaş, otogarda iken bir çocuğun kendisine kalacak yeri ve parası olmadığını söyleyerek yardım talep etmesini, polise bildirdi.

Nevşehir’de bir hafta önce evden ayrılarak kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki kız çocuğu Ürgüp’te bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ürgüplü bir vatandaş, otogarda iken bir çocuğun kendisine kalacak yeri ve parası olmadığını söyleyerek yardım talep etmesini, polise bildirdi. Polis ekipleri, otogarda bulunan ve ifadesi alınan 17 yaşındaki E.K. ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet Savcısı 17 yaşındaki genç kızı Nevşehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

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