1 lira vermediği için darp ettiler

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, Saraçhanespor Kulübü futbolcusu A.K., önce darp edildi ardından da gasp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Anafartalarspor karşılaşması sonrasında yemek yemek için çarşı merkezine gelen Saraçhanespor Kulübü’nün oyuncusu A.K., Büyük Cami Mahallesi Hayri Bey Sokak üzerinde darp edildi.

Futbolcu A.K., yanına yaklaşan ve kendisinden 1 TL isteyen iki erkek şahıs tarafından önce darp edildi, ardından da 50 TL’si, montu, kimliği ve cep telefonu gasp edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren A.K., kendisini darp ve gasp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.