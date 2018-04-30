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1 Mayıs öncesi tüm Türkiye'de huzur ve güven denetimi yapılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor.

1 Mayıs öncesi tüm Türkiye'de huzur ve güven denetimi yapılıyor

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor.

Eş zamanlı olarak saat 20.00'da başlayan denetimde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor. Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de katılıyor.

Taksim'de gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Bazı araçların aramasında 1.5 yaşındaki Shadow adlı Alman kurdu görev aldı.

Türkiye genelindeki denetimler saat 22.00'a kadar sürecek.

(FOTOĞRAF-MD)

1 Mayıs öncesi tüm Türkiye'de huzur ve güven denetimi yapılıyor1 Mayıs öncesi tüm Türkiye'de huzur ve güven denetimi yapılıyor1 Mayıs öncesi tüm Türkiye'de huzur ve güven denetimi yapılıyor1 Mayıs öncesi tüm Türkiye'de huzur ve güven denetimi yapılıyor

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