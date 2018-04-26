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1 Mayısta bu caddelere dikkat

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:14 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak cadde ve sokakların açıkladı.Yapılan açıklamada, Sıhhıye Meydanı’nda yapılacak kutlamalarla ilgili, "1 Mayıs Salı günü ilimizde yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında, Sıhhıye Kavşağı ve civarı, Seylap Caddesi üzerinde araçların park etmesine izin verilmeyecek, ayrıca bu caddeler geçişler esnasında zaman zaman trafiğe kapatılacaktır.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak cadde ve sokakların açıkladı.
Yapılan açıklamada, Sıhhıye Meydanı’nda yapılacak kutlamalarla ilgili, "1 Mayıs Salı günü ilimizde yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında, Sıhhıye Kavşağı ve civarı, Seylap Caddesi üzerinde araçların park etmesine izin verilmeyecek, ayrıca bu caddeler geçişler esnasında zaman zaman trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs Salı günü araçlarını belirtilen caddeler üzerine park etmemeleri ve trafiğe kapatılacak caddelere alternatif güzergahları kullanmaları, alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir" diye belirtildi.

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