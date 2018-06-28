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1 milyon 200 bin lira gasp eden 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 21:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, hafriyat şirketi çalışanı iki kuryenin önünü keserek 1 milyon 200 bin TL'yi gasp eden 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da, hafriyat şirketi çalışanı iki kuryenin önünü keserek 1 milyon 200 bin TL'yi gasp eden 4 kişiden 3'ü yakalandı. Daha önceden polise çok sayıda geliş kayıtları bulunan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 1 milyon 200 bin liranın gasp edildiği olay görgü şahitlerinin ifadesine göre şöyle gelişti; İstanbul'da bir hafriyat şirketinde çalışan H.A ve S.K, 13 Haziran 2018 günü Bağcılar'da bir bankaya gitti. Bankadan 1 milyon 500 bin TL para çeken şirket çalışanları araçlarıyla Esenler, Mehmet Akif Ersoy Caddesine geldiklerinde önleri bir araç tarafından kesildi. Araçtan maskeli ve silahlı 4 kişi indi. İçlerinden biri H.A.'ya ateş ederek bacağından yaraladı. Daha sonra otomobilde 1 milyon 200 bin TL'yi alan 4 kişi, hızla olay yerinden kaçtı .

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri de tespit edilen şüphelilerden 3'ü, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp Büro Amirliğine getirilen Seyfullah D.,(25) Erkan Ö.(26) ve Celal Ş.(34) olayla ilgili sorgulandı.

Şüphelilerin soruşturma sonucu hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının aralarında bulunduğu suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin soygun sırasında aracın içinde başka bir çantada bulunan 300 bin lirayı alamadıkları anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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