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1 milyon Euro'luk çalıntı yatla marinalarda hırsızlık yapan şüphelilere operasyon

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 16:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne marinalarda bağlı olan tekne ve yatların arka kısmında bulunan küçük motorların çalınmasıyla ilgili ihbar yapıldı. Marinalardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis çalıntı bir yatla marinalara yanaşan şüphelileri tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelilerin bağlı bulunan yat ve teknelerin arka kısmındaki deniz motorlarını sökerek denize attıkları daha sonra dalgıçlar vasıtasıyla açıkta bekleyen kendi yatlarına çektiği tespit edildi.ÇALINTI YAT 1 MİLYON EUROPolis ekipleri 12 metre uzunluğundaki 1 milyon Euro değerindeki çalıntı yatı aramaya başladı. Ekipler, 6 Ocak'ta yatın yerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli Ayberk D.'nin de arasında bulunduğu 3 kişi yakalandı. Yatta yapılan aramalarda fiyatı 10 bin lira olan 5 dıştan takmalı deniz motoru ve 2 dalgıç takımı ele geçirildi. Yakalanan çalıntı yat Balat'ta bulunan Deniz Liman Karakolu iskelesine getirilerek bağlandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine getirilerek ifadeleri alındı.3 MOTORU SATTIKLARI BELİRLENDİŞüphelilerin 1 milyon euro değerindeki yat ile toplam 8 dıştan takmalı deniz motoru çaldıkları, bunların 3'ünü sattıkları belirlendi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık malı satın alan ve şüphelilerle bağlantısı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. 1 milyon liralık yat sahibine teslim edileceği ifade edildi.

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