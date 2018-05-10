1 milyon liralık kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildi

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
ÜMRANİYE'DE piyasa değeri 1 milyon lira olan18 bin elektronik sigara likiti ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yurt dışından kaçak yollardan getirilen elektronik sigara likiti satışına ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Ümraniye'de bir işyerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 18 bin kaçak elektronik sigara likiti ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre para cezası kesilen kişi serbest bırakıldı.
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