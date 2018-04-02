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1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

TEM Otoyolunda düğün konvoyu tüm şeritleri kapatıp düşük hızda ilerleyince polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye ceza kesildi. Bu nedenle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Gelin Selin Demir, " Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim" dedi. Sürücüler akşam yapılan düğünde ceza makbuzlarını `1 Nisan şakası´ olarak damada taktı.

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şeritlerin de kapatıldığını gören yoldakı diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otoyolda bulunan trafik kameraları ile de tespit edilen 37 araçlık konvoy Mahmutbey Gişelerde polis kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri konvoyda bulunan bütün araçların gelin arabası gibi süslendiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.

KONVOYDAKİ BÜTÜN ARAÇLARA CEZA KESİLDİ

DHA'nın haberine göre polisler konvoyda bulunan tüm araçlara trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesti. 37 araçlık konvoya cezai işlemin 1 saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Damat Oğuzhan Şahin "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Düğünümüz birdeydi, saat oldu iki. Geç kaldık düğüne. Biz bir kötülük yapmadık sadece konvoy halinde gidiyorduk. Biz "1 Nisan şakası" falan zannettik. Şaka maka değilmiş ceza yazdılar gönderdiler' diye konuştu.

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MAKBUZLARI GELİN VE DAMADA TAKTILAR

Gelin Selin Demir de " Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim' dedi. Bu sırada düğün konvoyunun durduğunu gören çevredeki çocuklar da gelin ve damattan para istedi. Konvoyda bulunan bazı araçlar çalışmayınca çevredeki vatandaşların aracı iterek çalıştırmaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı.

Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünü Bağcılar´da bir salonda gerçekleşti. Düğüne damada, konvoyda ceza yedikten sonra gelen arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada "1 Nisan şakası" olarak taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu. Damat Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çifti, hayatının en mutlu günlerinden birinde yaşadıklarını DHA mikrofonlarına anlattı.

1 NİSAN ŞAKASI ZANNETTİK

Esenyurt´tan Bağcılar´daki düğün salonuna gelmek için yola çıktıklarını söyleyen damat Oğuzhan Şahin, "Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey gişelerinde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. 1 Nisan şakası yapıyorlar, zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık. Bu arada benim ehliyetim kayboldu orada. Polis memurlarıyla yarın gidip görüşeceğim." diye konuştu.

GELİN: GÜZEL BİR ANI OLDU

Gelin Selin Demir ise önce korktuğunu ifade ederek, "Sonra şaşırdım. Güzel bir anı oldu. 1 Nisan şakası zannetim" dedi. Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünleri bu eğlenceli anların ardından kaldığı yerden devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
düğün konvoyu ceza

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
hepsini trafikten men etmelilerdi. Bu mahluklar kendi eğlenceleri için koskoca otoyolu trafiğe kapatıyorlar. hastası var işi olan var. adi herfiler
Üstelik durduktan sonra tekrar çalışmayanları varmış yani gerçek anlamda trafikten men verilip tekrar vizeden geçmesi istenmesi gerekenler de varmış
@maske91 düğün alaylarını yasaklasınlar, yeter bu kadar dıngıllık...
Bravo polise. işini yapmış. Sen evlenip gerdeğe gireceksin diye binlerce insan işine gücüne geç kalmak zorunda değil! Tüm şeritleri kapatıp konvoy yapanlar bilin ki o düğüne yediğiniz yüzlerce küfürle gidiyorsunuz.
Çok iyi olmuş. Nedense bu düğün konvoyları ve asker uğurlayanlar içip içip abuk subuk araba kullanıyorlar. Akşama gerdeğe giricen diye bütün İstanbulu esir alıyorsunuz zalımlar. Hastası olan var cenazesi olan var biraz empati lütfen. Tem yolunu esir almak nedir yaa İstanbulun can damarı
BU KADAR BEN DUYGUSU YAZIKLAR OLSUN UTANILACAK ŞEYE UTANMADAN SIRITARAK BİRDE POZ VERİYORLAR SİZKERDEN BİR HALT OLMAZ AZ BİLE YAZILMIŞ O YOLLARDAKİ ARAÇLARDA HASTASI VAR YAŞLISI VAR ÇOCUKLAR VAR BU YOLLAR KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL LAKAYT BİR TOPLUM OLDUK SAYGI SEVGİ DİP YAPTI
madem bir şerit i kapat niye milleti eğlencene zorla dahil ediyosun kardeşim :) hastası var, acelesi olan var
saygısız insanlara güzel cevap
Polisten allah razı olsun tek şerit neyimize yetmiyor
Bir de sırıtarak poz veriyorlar... Ne terbiyesizlik yaaaaa..
ceza makbuzlarını damata takmışlar gelin güzel bir anı oldu diyor :D
Utanmadan sıkılmadan birde sırıtıyor. Devletin kanunları yetersiz, böyle düşüncesiz saygısız mahlukları pişman edecek kanunlar ve uygulayıcılar lazım
tüm şeritleri hangi akılla kapatıyorsunuz akıl yok bunlarda cezayı hakketmişler
tam bir embesillik baska birsey değil ulan sen fantazi yapacaksin diye millet seni mi bekleyecek yolda hastasi var acil yolda olan var. bunlardafa beyin varsa ben atap olayim
Düğün konvoyu değil mahlukat sürüsü
polisin şakası olmaz
istanbulda trafikten millet burnundan soluyor sen de yavaşlatırsan tabi ki cezayı hak etmişsiniz.
araba o kadar çogaldı ki artık konvoylar çekil miyor
kodumudun magandası kodumunun ökuzu trafiği kitlemeyi eğlence sanıyor.. bide guluyor..
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