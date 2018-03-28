HABER

1- Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

ORTAKÖY'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) ORTAKÖY'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sonucu U.K., öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık 3.5 saat sonra ise cadde yeniden trafiğe açıldı.

İYİ Parti'ye sürpriz katılım!İYİ Parti'ye sürpriz katılım!
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehitTSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler varAmbulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.