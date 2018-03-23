1 savcı, 3 hakim gitti, 1 savcı ve 4 hakim Kayseri’ye geldi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 20 Mart 2018 tarihli ve 426 sayılı Adlî Yargı Kararnamesi yayınlandı. Kararnamede Kayseri’den 1 savcı ile 3 hakimin görev yeri değişirken, başka şehirlerde görevli 1 savcı 4 hakim de Kayseri’ye atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

1 SAVCI, 3 HAKİM KAYSERİ’DEN GİTTİ

Kararname ile birlikte Derda Gökmen Kayseri Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne, Ayşe Aydın Taşdemir Kayseri Hâkimliği görevinden Siirt Hâkimliği görevine, Ceren Demir Kayseri Hâkimliği görevinden Van Hâkimliği’ne ve Sedef Yıldırımcı Kayseri Hâkimliği görevinden Kırıkkale Hâkimliği görevine atandı.

1 SAVCI, 4 HAKİM KAYSERİ’YE GELDİ

Bilal Aygör, Çorum Cumhuriyet Savcılığı görevinden Kayseri Cumhuriyet Savcılığı görevine, Güliz Nur Gül Malatya Hâkimliği görevinden Kayseri Hâkimliği görevine, Büşra Akşin Hatay Hâkimliği görevinden Kayseri Hâkimliği görevine, Sema Aygör Erciş Hâkimliği görevinden Kayseri Hâkimliği görevine, Aybige Sinmez Çorlu Hâkimliği görevinden Kayseri Hâkimliği görevine atandı.