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1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

ARNAVUTLUK'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTLUK'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek vermişti.

İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin 20 Mart'ta Muğla Bodrum ve Milas'ta düzenlediği operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Yapılan operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar kaydedildi. Operasyon kapsamında şebeke lideri Met Kanani'nin de aralarında bulunduğu 4'ü Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor.

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