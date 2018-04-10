10 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Mahir ALAN- ADIYAMAN,(DHA)Adıyaman'da, 10 ayrı suçtan araması bulunan Hasan A., yakalandı. Adam yaralama, yağma ve ceza evi firarı olarak aranan Hasan A., şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapmak istendi. Polisi gören Hasan A., kaçtı. Kısa kovalamanın ardından Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalanan Hasan A., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli yapılan sorgulamasından cezaevi firarı olduğu ve 10 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Hasan A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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