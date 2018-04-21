10 dakikada 14 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kamerada

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir bakkkala gripi, 10 dakika içinde 12 bin liralık sigara ve kasadaki 2 bin 700 lirayı alan 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma, 3 şüpheliden 2'sini yakaladı.
Osmangazi ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan bakkala önceki gece gelen 3 kişi, asma kilidi keserek iş yerine girdi. 10 dakika içerisinde 12 bin liralık sigara ile kasada bulunan 2 bin 700 lirayı alan hırsızlar, çalıntı araç ile kaçtı. Soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerden Eser E. ile Recep İ.'yi yakaladı. Kaçan ve kimliği belirlenen bir kişi ise aranıyor. Bursa'da 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.
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