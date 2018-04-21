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10 dakikada 14 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir bakkkala gripi, 10 dakika içinde 12 bin liralık sigara ve kasadaki 2 bin 700 lirayı alan 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

10 dakikada 14 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kamerada

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir bakkkala gripi, 10 dakika içinde 12 bin liralık sigara ve kasadaki 2 bin 700 lirayı alan 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma, 3 şüpheliden 2'sini yakaladı.
Osmangazi ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan bakkala önceki gece gelen 3 kişi, asma kilidi keserek iş yerine girdi. 10 dakika içerisinde 12 bin liralık sigara ile kasada bulunan 2 bin 700 lirayı alan hırsızlar, çalıntı araç ile kaçtı. Soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerden Eser E. ile Recep İ.'yi yakaladı. Kaçan ve kimliği belirlenen bir kişi ise aranıyor. Bursa'da 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

10 dakikada 14 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kamerada10 dakikada 14 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kamerada10 dakikada 14 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kamerada10 dakikada 14 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kamerada

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