10 gün önce başladığı fabrikada siloya düşüp öldü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 10 gün önce işe başladığı bulgur fabrikasında buğday silosuna düşen Ahmet Turan (17), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bulgur fabrikasında meydana geldi. Ahmet Turan, 10 gün önce işe başladığı fabrikada buğday boşaltırken, dengesini kaybedip, siloya düştü. Çalışma arkadaşları tarafından silodan çıkarılan Turan, çağırılan ambulansla götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi
Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!
Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı
Şişli'de ilginç olay! Eski milletvekili baygın halde buldu, ayılınca kaçtı
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum