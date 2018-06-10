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10 gün önce beraat eden eski yüzbaşı, 'gaybubet evi'nde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

KONYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nden birine yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, 10 gün önce MAK Timi davasında beraat eden, yüzbaşı olarak 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı İstihbarat Müdürlüğü görevinden ihraç edilen Kenan Ş. olduğu öğrenildi.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'nde kalan mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nden birine yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, 10 gün önce MAK Timi davasında beraat eden, yüzbaşı olarak 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı İstihbarat Müdürlüğü görevinden ihraç edilen Kenan Ş. olduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'nde kalan mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 01.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesinde bir siteye baskına yaptı. Operasyonda, FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'nda 'müdür' pozisyonunda bulunan Mehmet A., Mehmet K. ve 10 gün önce yargılandığı askeri MAK Timi davasında 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan beraat eden, yüzbaşıyken mesleğinden ihraç edilen Kenan Ş. 'gaybubet evi'nde yakalandı. Mehmet A.'nın üzerinden 1, Mehmet K.'nin üzerinden de 3 sahte kimlik çıktı. Evde yapılan aramada ise örgüt mensuplarının şifreli haberleşme programı 'ByLock'tan sonra kullandığı 'Falcon' isimli uygulamanın yüklü olduğu 5 cep telefonu, 8 bin dolar, 18 bin lira ve örgüt tarafından dağıtılan, marketlere ait alışveriş kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

10 GÜN ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

Darbe girişimi gecesi, izindeyken memleketi Malatya'dan Konya'ya gelen Kenan Ş., 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, üzerinde üniformasıyla yakalanmıştı. Kenan Ş., Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'darbeye teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı MAK Timi davasındaki savunmasında, "FETÖ terör örgütü üyesi değilim. 15 Temmuz akşamı çalışma kitaplarımı almak için üsse geldim. Kalkışma olunca dışarı çıkışlar kapatıldığı için üs içerisinde kaldım" demişti. Şubat ayında tahliye edilen Kenan Ş., 31 Mayıs günü yargılandığı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etmişti.

Kenan Ş.'nin 'askeri casusluk' soruşturmalarında bilirkişi görevini üstlenen ağabeyi yüzbaşı Cihan Ş.'nin de 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, "Gelene ateş edin, mermilerinizi boşa harcamayın" talimatını verdiği ve polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

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