10 gündür kayıp vatandaş aranıyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Hacılar köyünde 10 gün önce kaybolan Feyzullah Akça’nın arama çalışmaları devam ediyor.

Yenice ilçesine bağlı Hacılar köyünde 10 gün önce kaybolan 79 yaşındaki Feyzullah Akça’nın Afad, jandarma ve köylüler tarafından arama çalışmaları sürüyor.

Hacılar köyünde ikamet eden Feyzullah Akça’nın 10 gün önce kaybolduğunu söyleyen köy muhtarı Ali Ateş, “Sara hastası olan köylümüz bir önceki Cuma günü en son köyümüzde görülmüş. O günden bu yana Afad, jandarma ve köylüler olarak köy çevresi ve komşu köy meralarında arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Görenlerin Jandarmaya bilgi vermesi rica ederim” şeklinde konuştu.