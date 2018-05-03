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10 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 22:41 | Son Güncelleme

13'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Zonguldak merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden, 13 adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

13'Ü ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden, 13 adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün faaliyetleri hakkında bilgiler verdiği öğrenildi. Savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini bildiren 2 şüpheli için ise ek gözaltı kararı verilerek tekrar emniyete götürüldü.

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