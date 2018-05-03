10 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Nisan günü 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan TSK içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin ile KKTC'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli askeri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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