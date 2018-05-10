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10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 10 katlı apartmanın çatısından düşen Yücel Şahin (23) hayatını kaybetti.

10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü

Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 10 katlı apartmanın çatısından düşen Yücel Şahin (23) hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Pulur Mahallesi Eski Garajlar Sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın çatısına çıkan Yücel Şahin, iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Şahin'in yere düşmesini fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahin, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Apartmanda ikamet etmediği öğrenilen Şahin'in çatıya çıkma nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü

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