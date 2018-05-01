10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Kapıyı açan yaşlı kadın ne olduğunu anlayamadan şahıslar tarafından darp edilmeye başlandı. Şüpheliler, yaşlı kadının ellerinin ve gözlerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra evde değerli eşya arayan şahıslar, evde bulunan imitasyon takıları aldı. Bu esnada kapı zilinin çalmasıyla birlikte telaşa kapılan şahıslar, evden uzaklaştı. Ev sahibi kadının kızı F.V. ise olaydan hemen önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü öğrenildi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 15 Mart’ta S.T. (21), K.T. (47), H.K.(47), A.Y.(42) ve Ö.A.(22) İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan H.K. ve A.Y çıkarıldıkları adil makamlarca tutuklanırken, geri kalanlardan kontrol şartlı olmak üzere serbest bırakılmıştı.

Olay, 9 Mart günü İzmit Orhan Mahallesi Bahçeşme mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerini kargocu olarak tanıtan 5 kişi, 66 yaşındaki M.V.’nin dairesinin önüne gelerek kapıyı çaldı.

ÇETE LİDERİ EV SAHİBİNİN KIZININ YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI



Yaşanan olayın ardından başka bir şahsın olayın azmettiricisi olmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri soruşturmayı derinleşti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonrasın olayın planlı bir şekilde yapıldığı öğrenildi. Müştekilerden F.V.’nin yakın arkadaşı olan T.D.’nin (36) diğer şahıslara olayı azmettirdiği tespit edildi. Azmettirici T.D. evin kapı şifrelerini temin edip evdeki değerli ziynet eşyaları hakkında diğer çete üyelerine bilgi verdiği ortaya çıktı. 27 Nisan günü Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda T.D. (36), B.A. (30), İ.Y. (35), U.K (32) İstanbul Sancaktepe’de kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden T.S. ise İzmit’te yakalandı.

Öte yandan şüphelilerden İ.Y. ve 15 Mart’ta düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilen A.Y.’nin kardeş oldukları öğrenildi. Yine şüphelilerden İ.Y.’nin 21 yıl 4 ay, T.S.’nin ise 6 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ve cezaevi firarisi oldukları tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. (İHA)

