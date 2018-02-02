HABER

10 milyon hasılatlı bahis çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 18:12 | Son Güncelleme

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yasadışı bahis sitesi kurarak 10 milyon lira kazanç sağladıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yurt dışı kaynaklı bahis sitesi kuran kişileri takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporlarına göre yüksek miktarlarda para aktarımının olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenledi. C.K., M.S., A.A., D.B., O.O.F. ve E.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.