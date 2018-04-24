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10-Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı (geniş haber) ADIYAMAN'nda merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı (geniş haber)

ADIYAMAN'nda merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde, Samsat'ta 2 ev yıkıldı, bazı evlerde hasar oluştu. Depremde 13 kişi hafif yaralanırken, yıkılan evlerden birinin altındaki ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adıyaman merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olarak saptadığı deprem, saat 03.34'te meydana geldi. Yerin 9.10 kilometre derinlikte olan deprem, Adıyaman'ın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Adıyaman'da, depreme uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, kendilerini dışarı attı. Samsat ilçesinde 2 ev yıkılırken, bazı evlerde ise hasar oluştu. Depremin merkez üssü olan Kırmacık köyündeki evler de hasar gördü.

VATANDAŞLAR, GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Yaşanan panik sırasında 13 kişi hafif yaralanırken, ilçede yıkılan bir evin zemin katındaki ahırda 200 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı hayvanlar ise yaralandı. Depremin olduğu bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler, yıkılan ve hasar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yaparken, depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, dışarıda sabahladı.

SARSINTILAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin ardından bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1.0 ile 3.4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

KAYMAKAM: CAN KAYBI GÖRÜNMÜYOR

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, AFAD ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü belirterek, "AFAD ekiplerimizin de bildirdiği üzere Samsat ilçemizin Kırmacık köyümüzde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekiplerimiz müdahalesini şu an yapıyorlar. Arkadaşlarımız sahada, herhangi bir can kaybı görünmüyor. Hastanemize 13 hafif yaralı başvuru var. Tabi günün ışımasıyla birlikte deprem hasarını daha net bir şekilde görebileceğiz" dedi.

GEÇEN YIL 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde depremde çok sayıda ev yıkılmıştı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti. İlçede, evleri yıkılan çok sayıda vatandaş, halen konteyner ve çadırlarda barınıyor.

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