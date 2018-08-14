HABER

10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA AVM ve marketlere girerek alışverişe dalan kadınların çantalarını çalan 2 kadın ve bir çocuk polis tarafından yakalandı.

10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA AVM ve marketlere girerek alışverişe dalan kadınların çantalarını çalan 2 kadın ve bir çocuk polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları 10 yaşındaki çocuğa yaptırdıkları yakalanması durumunda "Çocuk işte kendi kendine yapmış özür dileriz" diyerek çalınanları iade ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Kutlay F.(31)'in daha önceden 85, Nazan B.(47) 'nin ise 42 kez polise geliş kaydı var.

POLİS SORUNCA ÇANTANIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER
İstanbul'da polis şüphe üzerine Cevizlibağ'dan metroya binen iki kadın ve bir çocuğu takibe aldı. Kadınların bir süre sonra Fatih, Haseki Sultan mahallesi, Millet caddesi üzerinde bir markete girdikleri ve alıveriş yapan kadınları takip ettikleri tespit edildi. Bir süre sonra aceleyle dışarı çıkan 3 kişiyi takibe devam edep polis ekipleri, bir yandan da markete girerek bir şeyi çalınan olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine içerde alıveriş yapan Fatma Y.(42) bebek arabasını altına koyduğu çantanın kayıp olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRIYORLARMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Kutlay F. ile Nazan B. sorguya alındı. 10 yaşında olan B.T. ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü. Şüphelilerin hırsızlıkları yanlarında bulunan 10 yaşında çocuğa yaptırdıkları yakalanmaları durumunda "Çocuk işte kendi kendine yapmış. Herhalde oyun sanıyordu. Özür dileriz." diyerek çaldıklarını iade ettikleri öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE DEFALARCA YAKALANMIŞLAR
Yapılan incelemede Kutfay F.'nin daha önceden 85 kez, Nazan B.'nin ise 42 kez çeşitli suçlardan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin işledikleri suçlar arasında yankesicilik, hırsızlık, sahte kimlik beyan etmek, resmi belgede sahtecilik, sahte para kullanmak, uyuşturucu satmak gibi suçların bulunduğu öğrenildi. Çocuk Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen 10 yaşındaki B.T.'nin ise yasa gereği hakkında kayıt tutulmadığı için kaç kez yakalandığı tespit edilemedi. Ancak küçük kızın, Yankesicilik dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri tarafından tanındığı ve defalarca yakalandığı belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Kutlay F. ve Nazan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

fotoğraflı

10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Kazada ölen iş adamı ve oğlu toprağa verildi; eşi ve kızının tedavisi sürüyorKazada ölen iş adamı ve oğlu toprağa verildi; eşi ve kızının tedavisi sürüyor
Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

İlginizi Çekebilir

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.