10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kişi tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA AVM ve marketlere girerek alışverişe dalan kadınların çantalarını çalan 2 kadın ve bir çocuk polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları 10 yaşındaki çocuğa yaptırdıkları yakalanması durumunda "Çocuk işte kendi kendine yapmış özür dileriz" diyerek çalınanları iade ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Kutlay F.(31)'in daha önceden 85, Nazan B.(47) 'nin ise 42 kez polise geliş kaydı var.

POLİS SORUNCA ÇANTANIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER

İstanbul'da polis şüphe üzerine Cevizlibağ'dan metroya binen iki kadın ve bir çocuğu takibe aldı. Kadınların bir süre sonra Fatih, Haseki Sultan mahallesi, Millet caddesi üzerinde bir markete girdikleri ve alıveriş yapan kadınları takip ettikleri tespit edildi. Bir süre sonra aceleyle dışarı çıkan 3 kişiyi takibe devam edep polis ekipleri, bir yandan da markete girerek bir şeyi çalınan olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine içerde alıveriş yapan Fatma Y.(42) bebek arabasını altına koyduğu çantanın kayıp olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.