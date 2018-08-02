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10 yaşındaki çocuk: Annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' dedim

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'ı (43), 10 yaşındaki oğlu F.G.'yi almak için gittiği evde tabanca ile vurarak öldüren Birgül Günar'ın (37), tutuklu yargılanmasına devam edildi.

10 yaşındaki çocuk: Annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' dedim

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'ı (43), 10 yaşındaki oğlu F.G.'yi almak için gittiği evde tabanca ile vurarak öldüren Birgül Günar'ın (37), tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen F.G., "Silah sesi geldi. Babaannemle birlikte odaya gittiğimizde annemin elinde silah vardı. Annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' diye bağırdım" dedi.
Olay, geçen yıl kasım ayında, merkez Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşini terk eden Birgül Günar, olay günü doğum günü olan oğlu F.G.'yi almak için eve geldi. Birgül Günar, çıkan tartışmada fabrikada işçi olan eşi Erdoğan Günar'ı, 5 el ateş ederek öldürdü. Birgül Günar, cinayetin ardından olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen oğlu ile birlikte polise giderek teslim oldu.
Tutuklanan Birgül Günar'ın, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, olay sırasında annesinin yanında bulunduğu ileri sürülen F.G. tanık olarak dinlendi. Sanık Birgül Günar, psikolog eşliğinde oğlunun salona girdiğini görüp ağlayınca, salondan çıkarıldı.
'ANNEMİN BACAKLARINA SARILIP VURMA DEDİM'
F.G., olay günü annesinin eve gelip, "Bugün oğlumun doğum günü, onu alıp, gezmeye, sinemaya götüreceğim" dediğini anlatarak şöyle konuştu:
"O sırada babam kapıya geldi ve anneme 'emaneti getirdin mi?' dedi. Annem de 'getirdim' diyerek odanın birine geçtiler. Biz de başka odaya girdik. O sırada annem ile babamın bulunduğu odadan tartışma sesleri duyuluyordu. Ama ne olduğunu tam anlayamıyordum. Birden silah sesi geldi. Babaannemle birlikte odaya gittiğimizde sanırım annemin elinde silah vardı. Annem babaannemi hafiften itti. Annem beni kolumdan tutup dışarıya çıkardı."
Araya giren babaanne Hatice Günar, torununun olay sırasında, "Anne, babamı vurma" diye bağırdığını ileri sürdü. Mahkeme başkanının sorusu üzerine F.G., "Babaannemin belirttiği gibi ben annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' diye anneme azıcık bağırdım" diye konuştu.
Ölen Erdoğan Günar’ın annesi Hatice Günar, kardeşi Sedat Günar, sanığın cezalandırılmasını istedi. Hatice Günar, gelinine dönerek, "Ben oğlumun hasretiyle yanıyorum, inşallah sen de ölürsün" dedi. Mahkeme heyeti sanık Birgül Günar’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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10 yaşındaki çocuk: Annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' dedim10 yaşındaki çocuk: Annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' dedim

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