HABER

10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bucak'ta engelli erkek öğrenci T.K.'nin öğretmeninin şiddetine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye "Yerine geç” diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir cisim bulunan öğretmen sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Öğretmeninin elindekini gören öğrenci "Ah, tamam” diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindekini çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa "Yerine geç” diye seslendiği duyuluyor. Öğrenci ise ağlamaklı ses tonuyla "Tamam, geçeyim” dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı

Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı

Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeler attı!

İran karışınca Van tedirgin oldu!

İran karışınca Van tedirgin oldu!

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.