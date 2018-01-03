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10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 10:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

Burdur’un Bucak ilçesinde 10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırılırken, haklarında adli ve idare soruşturma başlatıldı.

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5’inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu’nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı.

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27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uygulandığı iddia edilen öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı erkek çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5'inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35’te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adam vurmuyor bile ya..her anne evladının ardından terlik atmaz mi..? bu kadar da egitimci düşmanı olursanız inanın öğretmenler elini ayagını ceker, saatimi doldururum maaşımı alırım ve ceker giderim der, cocuklarımıza hicbir sorumluluk almazlar...çünkü haklılar..Nr yapsın adamcagız burada? yerine bir türlü geçmeyen dersin işleyişini bozan, durdan gitten anlamayan bir fırlamaya korkutma amaçlı bu hareketi yapmış cok mu
@ozmoo007 Çocuk engelli zaten ruh halı belli. Sizin çocuğunuza yapılsaydı bu kadar anlayışlı ve hoşgörülü olurmuydunuz acaba merak ediyorum
@ozmoo007 sadece videoyu mu izlediniz? haberi okusanız çocuğun engelli olduğunu, özel eğitim aldığını, bu öğretmenlerin de özel eğitimde nasıl davranması gerektiğini bilmeyen insanlar olduğunu anlardınız.
Buldun garibanı vur bakalım
ÖZEL EĞİTİMLERİ BUYSA ,NORMAL EĞİTİMLERİNE ......
AYNI ŞİDDETİ KENDİ GÖZLERİ ÖNÜNDE KENDİ EVLADINA UYGULANSA NE YAPAR ACABA BÖYLE EĞİTİMCİLERE KALDIYSAK TÜRKİYE'NİN DURUMU İÇLER ACISI
Baltanın ters dikmesi ile bahçeye çıkarıp ibret olsun diye parçalayarak öldürmek en iyi ceza böyle omurgasızlar için başka türlü hiç bir yol ile dizginlenemezler ÖMLÜM korkusu hepsini evcil kediye çeviri yayılınca bu ceza tipi.
ben ögretmen olucam hiç bir ögrenciye bir şey öğretmem..herkes sınıfın altını üstüne getirsin.ayakta dolansın..öğretmeninden korkmayan saygı duymayan çocukları nasıl zapt edeceklerse..gelsi zapt etsin şiddet çığırtkanları..bi b.k ögretmicen şefkatli mezun edicen..boş kafalı işsiz on dan sonra aile uğraşsın..bunu istiyolar
Allahsız
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