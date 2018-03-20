10 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına tutuklama

Samsun’da 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğunu öpüp elle tacizde bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki M.B., kız çocuğunun ağlayarak kaçıp olayı babasına haber vermesi üzerine gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.