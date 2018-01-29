HABER

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 17:47 | Son Güncelleme 28 dakika önce

Antalya'da 10 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö.’nün (45) tutuklanmasına ilişkin talebin reddedilmesinin ardından anne Funda Y. (38), adliye koridorunda fenalaştı. Anneyi avukatlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Müzisyen Funda Y., sık sık seyahat ettiği için Muratpaşa ilçesinde oturan annesinin baktığı 10 yaşındaki kızının, geçen mayıs ayında turneden döndüğü sırada mutsuz olduğunu gözlemledi. Anne, çocuğunun daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.’nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. Anne, kızına, A.Ö.’nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı.

Küçük çocuk annesine, A.Ö.’nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Adli Tıp Kurumu raporunda cinsel istismar tespit edildi.

A.Ö. hakkında, ’çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı’, ’cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma’ ile ’tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında, aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.’nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını belirledi. Heyet, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

Cinsel istismarın Adli Tıp raporuyla kesinleşmesine rağmen çıkan tahliye kararına, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da itiraz edildi. Başsavcılık tarafından ilgili mahkemeye itiraz dilekçesi verildi.

Sanığın üzerine atılı suçlara yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen dilekçede, mağdur kızın 10 yaşında olduğu, travma geçirdiği ve bu nedenle tarihleri karıştırabileceğine yer verildi. Dilekçede, araştırmanın belirtilen tarihlerde yapılmasının doğru olmadığı, bu nedende adli kontrol şartının kaldırılması ve A.Ö.’nün tutuklu yargılanması istendi.

KADINLARDAN DESTEK

Davanın 5’inci duruşması, bugün yapıldı. Funda Y.’ye destek olmak amacıyla adliyeye, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri de geldi.

Duruşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne, kızının A.Ö. tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını belirterek, sanığın sonunda amacına ulaştığını söyledi. Funda Y., "Bu, toplumsal bir acı, sadece benim acım değil. Bunun için çocuk mahkemelerinin kurulması gerekiyor. Pedofili hakkında gerçekten bilgi sahibi olan yargı mensuplarının bunu yargılaması gerekiyor. Çünkü bu insanlar ellerini kollarını sallayarak, tutuksuz yargılanmak suretiyle serbest bırakılıyor. Bu konularda toplum susmamalı. Sustukça bu türlü olayları ve sapıkları meşrulaştırıyoruz. Bu davadan da tutuksuz yargılama çıkarsa yıkılırım" dedi.

ANNE, KARARI DUYUNCA FENALAŞTI

Tutuksuz sanık A.Ö., 5’inci duruşmaya can güvenliğini gerekçe göstererek katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık avukatının davaya gizlilik kararı getirme talebini reddetti. Heyet, sanığın tutuklu yargılanma talebini de reddederek, davayı erteledi.

Anne Funda Y., mahkeme heyetinin kararını duyunca, adliye koridorunda fenalaştı. Avukatlar ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan Funda Y. verilen karara tepki gösterdi.

Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!
Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...
Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Antalya taciz cinsel taciz Funda Y.

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

İlginizi Çekebilir

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaziklar olsun nerde adalet be
O serbest bırakan hakimin karısınına kızına bunu yapsalar nasıl bir tavır takınacak merak ediyorum
kimse merak etmesin nasılki 16/9 kulelerinin yıkımı için idare mahkemesinin verdiği karar o hakimler fetöden alındı diyerek yok hükmünde sayıldı isede bu işlerin sonuda oraya gdecek yap işlet devret gbi yap ceza alma serbestsin ne güzel adalet
Tayyip Erdoğan'ın adaleti böyle olur.......
Diğer Haberler
Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

Kendi düştü, başkalarının düşmemesi için nöbet tuttu

Kendi düştü, başkalarının düşmemesi için nöbet tuttu

Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!

Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.