10 yaşındaki oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 9 ay hapis

DHA İSTANBUL - (ek görüntülerle geniş haber)- 10 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 35 YIL 9 AY HAPİS... Özden ATİK/ İstanbul,(DHA) FATİH'TE 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" dedi.Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan şikayetçi anne Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak, "Bu örnek bir karardır, emsal bir karardır. Diğer tüm kadın cinayetlerinde emsal olmasını istediğimiz bir karardır. Çünkü hiçbir indirime gidilmedi" dedi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmedi. Duruşmanın karar aşamasına geldiğini belirten mahkeme heyeti, sanık Nezir Türkoğlu'ndan son sözlerini sordu. Sanık Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" diye konuştu. Anne Neriman Türkoğlu'nun avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS Mahkeme heyeti, oğlu Yiğitcan'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürme suçundan baba Nezir Türkoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığa, oğlu Yiğitcan'a yönelik daha önce gerçekleştirdiği "Hürriyeti tahdit" ile "Kasten yaralama" ve "Doğalgazla zehirleyerek öldürmeye teşebbüs" suçlarından 28 yıl 3 ay hapis ve anne Neriman Türkoğlu'na yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan 7 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplamda 35 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanık Nezir Türkoğlu'na verilen hapis cezalarından indirim uygulanmadı. MAHKEME BAŞKANI: KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Şamil İnan, "Ölen için Allah'tan rahmet diliyoruz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. AVUKAT YEŞİLIRMAK: "EMSAL BİR KARARDIR" Duruşma sonrasında Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın ve avukat Esin Yeşilırmak adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisleri adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu, sanığın indirimsiz ceza almasına değinerek "Bu kadar kötü olayın içinde sevindirici olan tek şey hakimin hiçbir indirime gitmeden hakettiği cezayı vermesiydi" dedi. Avukat Esin Yeşilırmak ise "Bu örnek bir karardır, emsal bir karardır. Diğer tüm kadın cinayetlerinde emsal olmasını istediğimiz bir karardır. Çünkü hiçbir indirime gidilmedi. Diğer kadın davalarındaki haksız tahrik düşünülmedi, iyi hal indirimine gidilmedi" diye konuştu. Avukat Yeşilırmak, olayda devlet görevlilerin ihmali de olduğunu ifade ederek ek soruşturma başlatılması için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

