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10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırtan amcaya 2 bin 18 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırıp, bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan Hakan G.'ye (35) 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırıp, bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan Hakan G.'ye (35) 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da 10 yaşındaki yeğeni O.G.'ye karayolunda TIR kullandırıp, görüntülerini çeken, videoyu da sosyal medya hesabından paylaşan amca Hakan G., Aksaray Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Yeğenine Aksaray-Konya karayolunun Yapılcan mevkiinde TIR kullandırtan Hakan G. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem yapıldı. Hakan G.'ye ayrıca, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3a maddesi gereğince 2 bin 18 TL para cezası kesildi.

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