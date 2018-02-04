10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. ile 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ve hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.G.'yi yakaladı. Ayrıca, 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması ile 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.G.'nin ise TIR'ın yanına araçla yanaşarak aracın alt bölümünde bulunan yedek lastiği çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

3 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.G. emniyetten çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Pat' diye bağırıp korkutmaya çalışarak, 'Aklını nasıl aldım ama?' dedi.

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