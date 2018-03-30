10 yıl önce benzin istasyonunda işlenen cinayetin failleri yakalandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 10 yıl önce bir benzin istasyonun da işlenen cinayetin failleri yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 6 Ocak 2008 tarihinde bir benzin istasyonun da meydana gelen olayda, benzin istasyonu çalışanı Yusuf Şenol kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştı. Başından vurularak ağır yaralanan Şenol’un, konunun haber ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilmişti. 10 sene önce işlenen cinayetin failleri ise kaçarak izlerini kaybettirmişti. 10 yıldır devam edem soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Savcılığı, cinayeti işleyip kayıplara karışanların izine rastladı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık cinayeti E.A. ve E.A. isimli iki şahsın işlediğini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce yakalanan şahıslar mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.