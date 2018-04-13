10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı pilot çıktı

Antalya’da 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını tekrar açan jandarma ekipleri, bir pilotu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
2008 yılında Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bulunan kayalığın arasında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada boğularak öldürülen şahsın Kemer’de turizmle uğraşan 23 yaşındaki Erdoğan Akbaş olduğu belirlendi. O zaman yapılan çalışmalarda cinayetin faili ya da failleri bulunamadı.
Antalya İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını tekrar açtı. Özel ekip kuran jandarma, cinayete karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışan Asım Onur C., şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. Erdoğan Akbaş ile Asım Onur C. arasında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi. Erdoğan Akbaş’ı öldürmekle suçlanan Onur C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
İsrail'den Suriye çıkışı: Esad'ı ortadan kaldırırız!
Son dakika! Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi
Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)
Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum