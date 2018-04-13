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10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı pilot çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Antalya’da 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını tekrar açan jandarma ekipleri, bir pilotu gözaltına aldı.

Antalya’da 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını tekrar açan jandarma ekipleri, bir pilotu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
2008 yılında Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bulunan kayalığın arasında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada boğularak öldürülen şahsın Kemer’de turizmle uğraşan 23 yaşındaki Erdoğan Akbaş olduğu belirlendi. O zaman yapılan çalışmalarda cinayetin faili ya da failleri bulunamadı.
Antalya İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını tekrar açtı. Özel ekip kuran jandarma, cinayete karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışan Asım Onur C., şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. Erdoğan Akbaş ile Asım Onur C. arasında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi. Erdoğan Akbaş’ı öldürmekle suçlanan Onur C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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