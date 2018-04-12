HABER

10 yıl önceki cinayetin zanlısı pilot çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 10 yıl önce Erdoğan Akbaş'ın (23) boğularak öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açan jandarma, cinayet zanlısı olarak özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C.'yi gözaltına aldı.

10 yıl önceki cinayetin zanlısı pilot çıktı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 10 yıl önce Erdoğan Akbaş'ın (23) boğularak öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açan jandarma, cinayet zanlısı olarak özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Asım Onur C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin, Kemer'de turizmle uğraşan Erdoğan Akbaş olduğu anlaşıldı. O dönemde yapılan çalışmalarda cinayeti işleyen kişi ya da kişilere ulaşılamadı.
İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel bir ekip kuran jandarma, olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C. cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edildi. İkili arasında alacak- verecek anlaşmazlığı olduğu iddia edilirken, bu nedenle Erdoğan Akbaş'ı öldürmekle suçlanan Asım Onur C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

10 yıl önceki cinayetin zanlısı pilot çıktı

<img alt=""Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2385520/2385520-148x74.jpg">"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.