10 yıldır kayıp genci, ağabeyi öldürmüş

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde 10 yıl önce kaybolan kaybalon Mustafa Yılmaz'ın, ağabeyi Hüdaver Yılmaz (45) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Fatsa'ya bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yılmaz, 10 yıl önce, 26 yaşındayken kayboldu. Ailesi, Mustafa Yılmaz'ın bulunması için Fatsa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdui. Savcılığın yaptığı araştırma sonucu, Mustafa Yılmaz'ın ağabeyi Hüdaver Yılmaz tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kardeşini aralarında geçen husumetten dolayı tüfekle öldürdüğünü itiraf eden Hüdaver Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hüdaver Yılmaz, ifadesinde, kardeşinin cesedini evlerinin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını söyledi. Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin söz konusu yerde yaptıkları araştırmada ise herhangi bir ceset bulgusuna rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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