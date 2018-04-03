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100 bin lira değerindeki müzik aletlerini çalan çocuklar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 100 bin lira değerindeki müzik aletlerini çalan çocuklar yakalandı.Hırsızlık olayı, Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak üzerinde E.N.Ö.

100 bin lira değerindeki müzik aletlerini çalan çocuklar yakalandı

Eskişehir’de 100 bin lira değerindeki müzik aletlerini çalan çocuklar yakalandı.
Hırsızlık olayı, Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak üzerinde E.N.Ö. isimli vatandaşa ait park halinde bulunan otomobilde meydana geldi. Sağ arka kapı camının kırılması ile araç içerisinden E.N.Ö. ve arkadaşı E.Ö.’ye ait Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarın’dan üzerlerine zimmetli fagot ve yan flüt tabir edilen 100 bin lira değerindeki müzik aletlerinin çalındığı belirlendi. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının tespiti ve çözümlemesi sonucu, olayı, yaşı küçük M.A.S. (16) ile M.A. (17) isimli çocukların gerçekleştirdiği tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan M.A.S., olayı M.A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. M.A.S.’ın çalmış oldukları müzik aletlerini bıraktıkları yerleri gösterebileceğini belirtmesi üzerine; yan flüt Üniversite Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuruyemiş satışı yapılan işyerinden, fagot müzik aleti ise Eskibağlar Mahallesi Cidde Sokakta bulunan metruk bina içerisinde bulundu. Müzik aletleri sahiplerine teslim edilirken, aynı şahısların Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak üzerinde park halinde bulunan E.A. isimli şahsa ait otomobil cinsi araçtan yine cam kırmak suretiyle oto teybi ve ses sitemi çaldıkları tespit edildi.
Yaşı küçük şüpheliler M.A.S. ve M.A. bugün Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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