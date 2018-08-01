HABER

100 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 22:54 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Zonguldak’ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K.

TUTUKLANDILAR
Zonguldak’ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadenin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Din kültürü öğretmeni kazada öldüDin kültürü öğretmeni kazada öldü
Evine girdikleri 65 yaşındaki kadını dövüp, soydularEvine girdikleri 65 yaşındaki kadını dövüp, soydular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.