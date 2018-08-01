HABER

100 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları bir kadını, "Banka hesaplarınız FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildi" diyerek yaklaşık 100 bin lira dolandıran C.K.(30) ve İ.P.(25)., polis tarafından yakalandı.

100 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları bir kadını, "Banka hesaplarınız FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildi" diyerek yaklaşık 100 bin lira dolandıran C.K.(30) ve İ.P.(25)., polis tarafından yakalandı.
Telefon dolandırıcıları, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan S.K.(75) adlı kadını arayarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.' diyerek para istedi. S.K., dolandırıcılara 100 bin lira değerinde maddi ve ziynet eşyaları verdi. Parayı alan dolandırıcılar, bir kafede kahvaltı yaptıktan sonra başka bir kişi dolandırmak için adresine gitti. İl dışından geldikleri öğrenilen dolandırıcılar, S.K.'nın ihbarı üzerine fiziki takibe alındı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her adımı izlenen dolandırıcılar, ikinci işlerinde başarılı olamadı. Dolandırıcılar, gittikleri kafede müşteri gibi davranan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan C.K. ve İ.P.'nin çantasından dolandırıcılıkla elde ettikleri para ve ziynet eşyaları bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

100 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı100 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı100 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te'Yazarlık okulu' öğrencileri Kudüs'te
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti! Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Diğer Haberler
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.