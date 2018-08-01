100 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları bir kadını, "Banka hesaplarınız FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildi" diyerek yaklaşık 100 bin lira dolandıran C.K.(30) ve İ.P.(25)., polis tarafından yakalandı. Telefon dolandırıcıları, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan S.K.(75) adlı kadını arayarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.' diyerek para istedi. S.K., dolandırıcılara 100 bin lira değerinde maddi ve ziynet eşyaları verdi. Parayı alan dolandırıcılar, bir kafede kahvaltı yaptıktan sonra başka bir kişi dolandırmak için adresine gitti. İl dışından geldikleri öğrenilen dolandırıcılar, S.K.'nın ihbarı üzerine fiziki takibe alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her adımı izlenen dolandırıcılar, ikinci işlerinde başarılı olamadı. Dolandırıcılar, gittikleri kafede müşteri gibi davranan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan C.K. ve İ.P.'nin çantasından dolandırıcılıkla elde ettikleri para ve ziynet eşyaları bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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