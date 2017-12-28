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100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 02:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kahramanmaraş’ta iş aramak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk’in dere yatağındaki zeytinlikte çantası bulundu. Çantanın bulunduğu alanda polis ve AFAD’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip genç kızı aramaya başladı.

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR’a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi. Ekipler Fatmagül Berk’i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, bir ağacın yanında çanta buldu. Bulduğu çantanın içini kontrol eden yaşlı adam cep telefonu ile bir genç kızın kimliğiyle karşılaştı. Çantanın sahibini bulmak için polise bilgi veren yaşlı adamın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve AFAD’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi.

Kayıp genç kızın çantasının dere yatağında çıkmasıyla olaya cinayet şüphesiyle bakan polis, 100 kişilik arama ekibiyle dere yatağını gece boyunca taradı. Çantayı bulan yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda arama çalışmalarını sürdüren polis ve AFAD ekiplerinin, dere yatağında arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarının sabah devam edeceği bildirildi.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Kahramanmaraş AFAD

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