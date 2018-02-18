100 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanan üniversite öğrencisi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tatil için çıktığı tabiat parkında dengesini kaybederek 100 metre yüksekten yuvarlanarak yaralanan üniversite öğrencisi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Juzuyayla Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için geldiği Kartepe’de yürüyüş için Kuzuyayla Tabiat Parkı’na çıkan üniversite öğrencisi Kardelen O. yürüyüş sırasında dengesini kaybederek bulunduğu tepeden aşağıya yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 100 metre aşağıya yuvarlanan üniversite öğrencisi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, Kardelen O.’yu kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla Kardelen O. düşerek mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Arazinin karlı olması sebebiyle ambulans olay yerine ulaşamadığı için yaralı üniversite öğrencisi, AFAD ekiplerince ambulansa taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan üniversite öğrencisinin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıkların olduğu belirlendi.

Daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.