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100 milyon liralık dolandırıcılıkta şirket ortağı tekrar gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, kripto para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yapıldığı öne sürülen şirketin serbest bırakılan ortaklarından Muhammet S.

100 milyon liralık dolandırıcılıkta şirket ortağı tekrar gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, kripto para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yapıldığı öne sürülen şirketin serbest bırakılan ortaklarından Muhammet S. (24), Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Eskişehir'de yeniden gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçen salı günü Eskişehir'in Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir rezidansta bulunan şirkete baskın düzenledi. Ekipler, şirketin ortaklarından Muhammet S. 'yi gözaltına aldı. Şirkette yapılan aramada, 73 bin 300 TL, 600 dolar, 7 dizüstü bilgisayar,1 hard disk, 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 35 fişek, 14 reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar, şirkete ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Ayrıca, 2012 model lüks araca el konuldu. Şirket ortağı Muhammet S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
KOCAELİ'YE GÖTÜRÜLDÜ
Muhammet S., aynı olayla ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gece Eskişehir'de gözaltına alındı. Muhammet S., polis ekiplerince Kocaeli'ne gönderildi. Aynı şirketin ortaklarından Sadun K. (50) da geçen salı günü Kocaeli'de gözaltına alınmıştı.

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