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100 sabıkası ve 33 yıl cezası olan hırsız şok baskınla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı.Balıkesir ve ilçelerinde bir çok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı.
Balıkesir ve ilçelerinde bir çok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü. (17), Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul’daki Ümraniye Cezaevi’nden firar ettiği öğrenilen O.Ü’nün yüzden suçtan sabıkası ve hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapiz cezası olduğu öğrenildi.
Öte yandan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunan M.Ö. (30) adlı şahsı da yakaladı. Her iki zanlı adalete teslim edildi.

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