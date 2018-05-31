HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

100 suçtan aranan şüphelinin sevgilisi: Tek suçum sevmek (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

GENÇ KIZ SERBEST KALDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Öztürk ve Mesul Kızmaz tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

GENÇ KIZ SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Öztürk ve Mesul Kızmaz tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Olayla alakası olmadığını, tek suçunun Mesul Kızmaz'ı sevmek olduğunu ifade eden Ebru A. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
4 iş yerinden 60 bin TL'lik kuş ve evcil hayvan malzemesi çaldılar4 iş yerinden 60 bin TL'lik kuş ve evcil hayvan malzemesi çaldılar
Giresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldüGiresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.