100 suçtan aranan şüphelinin sevgilisi: Tek suçum sevmek (2)

GENÇ KIZ SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Öztürk ve Mesul Kızmaz tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Olayla alakası olmadığını, tek suçunun Mesul Kızmaz'ı sevmek olduğunu ifade eden Ebru A. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

