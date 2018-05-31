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106 yıllık gelinlik Samsun'da sergileniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

BALKAN Savaşları döneminde Abdurrahman Sipahioğlu ile evlenen Ayse Aşman'ın 106 yıllık gelinliği ve mantosu, Samsun Kent Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

106 yıllık gelinlik Samsun'da sergileniyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- BALKAN Savaşları döneminde Abdurrahman Sipahioğlu ile evlenen Ayse Aşman'ın 106 yıllık gelinliği ve mantosu, Samsun Kent Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Makedonya'nın Manastır kentinde Balkan ve İstiklal savaşlarına şahit olan ancak buna rağmen kentten ayrılmayan, sonraki dönemde ise mallarının tümüne el konulmasıyla Anadolu'ya göç etmek zorunda kalan Ayse Aşman'ın gelinliği ve mantosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nin Mübadele Bölümü'nde sergileniyor. Sergilenen gelinlik ve manto hakkında bilgi veren Kent Müzesi Sorumlusu Sanat Tarihçisi Nilgün Sarıçoban, "Ayşe Aşman'ın gelinliği ve mantosu, müzemizde sergilenmek üzere torunu Nazan Türkel tarafından bağışlanmış olup ve Mübadele Bölümü'nde halkın ziyaretine açılmıştır. Mübadele döneminin şahidi olan bu çok özel gelinlik ve mantoyu, kesinlikle herkesin görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
Gelinliğin hikayesini anlatan Sarıçoban, "Makedonya'nın Manastır kenti eşrafından, Sipahioğlu ve Tepedelenli ailelerinden Abdurrahman ve Pirlepe eşrafından Mollahüseyinzade'lerden Ayşe Aşman 1912 yılında evlenirler. O yıl Abdurrahman Bey, Anadolu'ya geçip 7 yıl savaşta yer alır. Balkan Savaşları ve İstiklal Savaşı dönemlerinde Manastır'dan göç etmezler. Fakat mallarının tamamına el konulması üzerine, 1933 yılında önce İstanbul ve sonra Samsun'a göç ederler. Bu dönemde aile soyadları onlara verilmez ve onlar memleketlerindeki dağın adını yani Pelister soyadını alırlar. Samsun'da Dr. Kamil Caddesi ile Akpınar Geçidi köşesindeki evlerini, şimdiki Aşman Hanım Apartmanı'nı alırlar. Artık Samsunlulardır. Ayrıca, Ayşe Aşman'ın kızı 50'nci evlilik yıl dönümünde gelinliği annesine ithafen giydi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

106 yıllık gelinlik Samsun'da sergileniyor106 yıllık gelinlik Samsun'da sergileniyor106 yıllık gelinlik Samsun'da sergileniyor106 yıllık gelinlik Samsun'da sergileniyor

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