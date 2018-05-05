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10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce bu yılki teması 'Çocuk Edebiyatı' olarak belirlenen 10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı törenle açıldı.

10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı başladı

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce bu yılki teması 'Çocuk Edebiyatı' olarak belirlenen 10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı törenle açıldı. 5-13 Mayıs tarihleri arasında açık olacak fuarda, 470 yayınevi stant açarken, 650'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliği yapılacağı bildirildi.
İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahi Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 10'uncu Kitap Fuarı Onur Konuğu Mustafa Ruhi Şirin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu yıl Kocaeli Kitap Fuarı'nda 470 yayınevi stant açarken, 650'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliği yapılacak. 9 yılda 3 milyon 877 bin kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki ana teması 'Çocuk Edebiyatı' olarak belirlendi. Çocuk edebiyatı yazarı ve Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olduğu kitap fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacak.
Medeniyetin kitapla ilerleyeceğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kitapsız bir medeniyetin gelişmesi mümkün değil. Kitapsız bir halkın hayatını sürdürmesi, var olması mümkün değil. O yüzden kitabı seveceğiz, kitabı kucaklayacağız ve medeniyetimizi kitapla ilerleteceğiz. Bugünden itibaren 8 gün açık kalacak. Geçen hafta 10 bin gencimizle kitaba koştuk. Yine dün İzmit'te Yürüyüş Yolu'nda ağaçlarımız kitap açtı. Baharda ağaçlar çiçek açar, bizim ağaçlarımız kitap açıyor. Türkiye'nin en büyük kitap fuarıyız. İnanıyorum ki bu yıl daha dolu olacak fuar. 8 günde yazarlarımızla görüşmeler, soru-cevap olacak. Çok değerli vakitler geçirilecek. Mustafa Şirin onur konuğumuz. Çocuk edebiyatı çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar güzel yetiştirirsek ben inanıyorum ki gelecekte, yarınlarda onlar daha güzel bir Türkiye oluşturacaklar. İnsan dediğimiz varlık gelişecek, yücelecek. Bu yılki ağırlıklı temamız çocuk edebiyatı. Çocuklarımızın buraya severek geleceğine inanıyorum" dedi.
Fuarın onur konuğu Mustafa Ruhi Şirin ise "Çocuk edebiyatı Anayasa'nın koruması altına girdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu fuarın ana teması kağıttan dünyaların keşfi. Kağıtla kültür, medeniyet yoluna çıkmış bizden önceki insanlığı selamlamak istiyorum" diye konuştu.

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10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı başladı10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı başladı10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı başladı10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı başladı

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