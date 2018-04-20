11 FETÖ/PDY şüphelisi adliyeye sevk edildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4’ü aktif görevde, 6’sı açıkta, 3’ü ihraç edilmiş toplam 13 emniyet mensubundan 11’i gözaltına alınmıştı.

Eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Muğla, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Konya’da 13 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y, R.D, A.G, Y.Y, Ç.G, M.Ç, A.Y, A.A, V.B, D.G, R.K. isimli 11 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgulamaları tamamlanarak Muğla Adliyesi’ne sevk edildiler.