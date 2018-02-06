11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

Yaşar ANTER / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, kendisinden 11 gündür haber alınamayan zihinsel engelli 28 yaşındaki Mustafa Ali Yorulmaz'ın, evine 6 kilometre uzaklıkta dere yatağında cesedi bulundu.

Kırcağız Mahallesi'nde geçen 26 Ocak'ta ailesiyle zeytin hasadına çıktıktan bir süre sonra arazide kaybolan zihinsel engelli Mustafa Ali Yorulmaz'ın cesedi, Akdağ Mevkii'nde koyun otlatan çobanlar tarafından dere yatağında bulundu. Jandarma ve savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yorulmaz'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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